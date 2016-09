Zoom sur les voies vertes de Lot-et-Garonne

Certes, le temps d’aujourd’hui n’incite pas à aller se balader sur la voie verte… Mais ça ne va pas durer! Et saviez-vous qu’il existe des Journées nationales des voies vertes? Elles se déroulent les trois derniers week-ends de septembre, et, à cette occasion, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne a décidé de mettre un coup de projecteur sur son réseau de voies vertes, qui séduisent autant les Lot-et-Garonnais que les touristes.

31.000 passages à Meilhan en 2015

La voie verte qui longe le canal de Garonne, d’un linéaire de 87km, représente sans aucun doute la colonne vertébrale du réseau des voies vertes de Lot-et-Garonne. Plébiscitée par les habitants du département, celle-ci voit sa fréquentation augmenter chaque année. Ainsi, en 2015, les compteurs installés tout le long de la voie ont relevé 31.000 passages au pont de Meilhan-sur-Garonne, et 83.000 passages au pont de Pourret, à l’est d’Agen.

Cette infrastructure permet de cheminer le plus souvent possible dans l’environnement naturel du canal de Garonne. La sécurisation et la propreté des lieux sont assurées dans le cadre d’un plan de gestion partagé entre Voies Navigables de France et le Conseil départemental.

Afin de proposer des haltes, gourmandes ou de farniente, le long du canal, le Département a également participé à la réhabilitation des maisons éclusières et a créé des aires de repos ces dernières années.

Projets à l’étude

Résolument orienté vers le développement d’un tourisme vert, le Conseil départemental entend développer son réseau de voies vertes, notamment dans le Villeneuvois avec la voie verte reliant Sainte-Livrade-sur-Lot et Castelmoron-sur-Lot, et dans le Mézinais, avec la voie verte entre Mézin et Saint-Pé-Saint-Simon, en vue de rejoindre, à terme, les Landes.

Certains tronçons ont d’ores et déjà été aménagés, d’autres sont à l’étude.