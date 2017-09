Le Pôle emploi de Langon organise dans le cadre de l’Espace Métiers Aquitaine un coup de projecteur sur les métiers du sanitaire et social jusqu’au 3 octobre au site de Pôle Emploi Langon (22E route de Bazas, zone de Dumès).

L’occasion de découvrir les métiers et d’échanger avec des professionnels de manière interactive, à l’aide d’animations diverses en présence d’entreprises et d’organismes de formation du territoire : zoom métiers, découverte de parcours qualifiants et visite d’entreprise.

Ce coup de projecteur a démarré le mercredi 27 septembre et il reste deux journées, les 2 et 3 octobre.

2 octobre

9h à 12h : rencontre avec des professionnels sanitaires et sociaux du territoire.

13h30 à 15h : ateliers interactifs secteur sanitaire et social et découverte des gestes métiers à travers des simulations.

3 octobre

9h à 12h : les dispositifs d’orientation vers les métiers sanitaires et sociaux et la méthode de recrutement par simulation.

13h30 à 16h15 : ateliers interactifs secteur sanitaire et social et découverte des gestes métiers à travers des simulations.

Inscription obligatoire par mail à cette adresse : emalangon.33025@pole-emploi.fr

Préciser dans le mail d’inscription votre nom et coordonnées ainsi que la date et l’heure de participation.