Auros Zoom sur l'abbaye du Rivet

Des volailles, biscuits, bonbons, entremets, confitures, sirops, tisanes, miel, eau de lavande, savons, crèmes, phytothérapie, médailles, statues, livres sont proposées toute l’année au magasin de l’abbaye.

L’histoire de ce lieu remonte à l’époque de Charlemagne : certains éléments architecturaux témoignent d’une implantation religieuse carolingienne appartenant probablement à l’ordre de Saint-Benoît.

Le monastère a été ensuite affilié à l’ordre cistercien en 1189 et dépendait de l’abbaye de Ponteaux. En 1264, une Bulle du Pape Urbain IV prend le Rivet sous sa protection et l’exempte de la juridiction de l’évêque de Bazas. L’actuelle église abbatiale date du XIIIe.

À la Révolution, l’abbaye est vendue comme bien national. La famille Tamizé l’acquiert en 1885 et engage sa rénovation avant que les moniales cisterciennes de Blagnac ne s’y installent et le fassent revivre en 1939. Aujourd’hui la vie monastique continue et les moniales contribuent à restaurer et à aménager ce lieu !

P. L.