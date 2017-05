Chez les Zanette, le commerce familial est très important. Presque chacun y a apporté sa pierre à l’édifice depuis la création de Zanette Électroménager, en 1984. À l’époque, Raymond se lançait tout seul après de multiples expériences. Aujourd’hui, ils sont sept salariés et ont étendu l’affaire jusqu’à l’ancienne Pharmacie Centrale.

Le petit commerce ne lutte pas contre les grandes surfaces

Le commerce familial chez les Zanette a débuté quatre années après la naissance du bébé. En 1988, Christine, une des filles de Raymond, se lance dans l’aventure. Puis, ce fut au tour de sa seconde fille, Laurence, de venir peu après. Les trois forment une équipe de choc, accompagné par le compagnon d’une des deux filles ainsi que de son fils. « Nous sommes vraiment très famille. Même le week-end, on se voit ! Tant qu’il y a du respect, c’est bon » explique Christine Zanette.

En centre-ville de La Réole, l’entreprise fait partie de ces commerces de proximité. « Notre vocation, c’est d’être le plus proche de la demande du client et de réaliser le dépannage le plus rapide possible. Le petit commerce ne lutte pas contre les grandes surfaces. Nous n’avons pas les mêmes armes » poursuit la gérante de l’entreprise.

Un travail en synergie

À cette époque, l’électroménager avait déjà connu un développement important partout en France. Avant de se lancer, Raymond Zanette avait déjà créé une forme de réseau à travers divers travaux comme chez Abribat ou encore dans un magasin d’engrais… Dans lequel se trouve son magasin aujourd’hui. « Je me suis lancé car je pensais que je faisais beaucoup de travail et je voulais le faire pour moi-même. Je n’ai qu’un seul regret, c’est de ne pas avoir commencé plus tôt ».

La famille Zanette travaille en véritable synergie. « Quand tout le monde travaille dans un même sens, on ne peut aller que de l’avant » ajoute le père de famille mais aussi patron qui prône la diversité de son offre dans les domaines comme l’électroménager, certes, mais aussi la cuisine, l’image, l’antenne ou encore le chauffage. Sans oublier le service après-vente, très important pour la famille, qui compte sur plusieurs techniciens afin de réagir le plus rapidement possible dans les foyers réolais.