Langon Yann Dessis : "Débuter à domicile est une chance"

Comment s’est passée votre préparation ?

“On a commencé le 19 juillet, assez tôt en fait, avec une préparation physique différente de ce que nous connaissions ces dernières saisons. Puis ensuite, on a fait quatre matchs amicaux, tous gagnés d’ailleurs, avec une évolution perceptible chaque week-end en fait.”

Vous changez aussi de système de jeu forcément ?

“Le discours est différent et la méthode aussi en effet. Pour nous, c’est un changement important mais le plus gros du nouveau système me semble être acquis même s’il reste du travail pour les derniers réglages, les dernières assimilations des détails.”

C’est plus compliqué de débuter à domicile ?

“Franchement, je ne sais pas… Il y a plus de pression sûrement mais c’est aussi une chance de débuter à domicile, devant nos supporters. C’est en tout cas comme cela qu’il nous faut le vivre.”

“Certains nouveaux devraient vite faire leur trou”

L’équipe vous semble plus compétitive ?

“On va voir sur la longueur mais certains nouveaux devraient vite faire leur trou. Je déplore seulement les blessés et notamment l’absence d’Alex Lacaze qui nous sera préjudiciable. Espérons que nous retrouverons très vite Thomas Bastelica et Adrien Pampouille mais cela peut aussi permettre l’éclosion de nouveaux talents.”

Vous appréhendez ce premier match comment ?

“On va l’entamer sans retenue pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons vécu une saison compliquée avec beaucoup de casse alors j’espère que celle-là sera plus sympa à vivre et c’est comme ça qu’il nous faut l’aborder. Se faire plaisir et faire en sorte d’en donner avant tout.”

“Passer enfin un tour serait formidable”

Il faut vous souhaiter quoi ?

“D’atteindre l’objectif qui nous est fixé : la qualification. C’est ambitieux mais c’est très bien. Nous avons besoin de travailler encore et encore pour y arriver mais nous avons très envie d’y arriver. Ensuite, passer enfin un tour serait formidable…”