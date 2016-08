Boussès Xavier Moreau, éthique et philosophie

Fier d’avoir exercé plusieurs activités, au gré de ses passions et du hasard, il regrette de vivre « dans un système où les gens sont sur des parcours normés ». L’homme a en effet plusieurs cordes à son arc. Après avoir passé une bonne partie de sa vie à l’armée, il s’est lancé dans des études de philosophie, matière qu’il a enseignée par la suite en lycée. Ces dernières années, il a aussi travaillé comme écrivain public, dans la presse locale ou encore dans une ferme.

Vieillesse et vulnérabilité

Le livre qu’il publie aujourd’hui s’inspire du mémoire qu’il avait réalisé dans le cadre de son master. Il avait choisi le sujet du vieillissement et de la vulnérabilité, perçu sous l’angle de la philosophie et de l’éthique. Une recherche fondée sur la théorie, mais aussi sur une période d’observation pratique. « J’ai fait un stage de deux mois dans un service gériatrie où je suivais un médecin » explique-t-il.

Xavier Moreau habite aujourd’hui à Boussès. Avant, il a vécu dans différents pays en Afrique et en Amérique sud, ainsi que dans plusieurs villes de France : Vannes, Rennes, Valenciennes, Auch, Montpellier… C’est en 2001 qu’il est revenu dans le Lot-et-Garonne, où il a depuis construit sa maison lui-même. « Dans notre horloge biologique, on a une espèce d’appel vers l’endroit où on est né » explique cet Agenais d’origine. « Dans le Sud Ouest, on mange bien, on vit bien… Je suis un épicurien… au sens positif du terme » ajoute-t-il.

Aujourd’hui, Xavier Moreau prépare un roman. Mais, fidèle à lui-même, il ne sait pas encore s’il va continuer à enseigner… ou peut-être reprendra-t-il des études de psychologie.

Vieillissement et vulnérabilité – Comment rendre moins difficile le retour de la vulnérabilité, éditions L’Harmattan, 18€ (format numérique : 14€). Le livre est à retrouver à la librairie L’Essentiel au 69 rue Charles de Gaulle à Marmande ainsi qu’au Centre culturel Leclerc.