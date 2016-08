Bazas Vols à l’étalage

Samedi 20 août, vers 15h, dans un magasin d’alimentation du centre-ville de Bazas, deux individus ont tenté de voler des bouteilles d’alcool.

Ils ont été interpellés par les gendarmes. Ces deux hommes, un Géorgien et un Azerbaïdjanais, tous deux âgés de 41 ans et domiciliés en Ariège, avaient déjà été pris la main dans le sac dans la même boutique et pour les mêmes faits le 5 août dernier.

Ils ont été placés en garde à vue. Le parquet a décidé de regrouper les deux affaires et les quadragénaires seront convoqués pour une ordonnance pénale le 13 décembre au tribunal de Bordeaux.