Marmande Voiture à partager

Pauline Masclanis, à 22 ans, habite à Marmande et étudie à Toulouse.

« Cela fait 4 ans que je fais du covoiturage, ce qui me vaut aujourd’hui le titre, ô combien convoité, d‘ambassadeur sur Blablacar. N’ayant pas le permis et ayant comme tout bon étudiant, un budget très serré, le covoiturage s’avère être le meilleur moyen de transport pour moi. »

Dans le Marmandais comme partout dans le monde, le covoiturage se développe. En février 2014 a été inauguré un parking de covoiturage de 56 places à l’échangeur autoroutier de Marmande, le premier en Lot-et-Garonne.

Avec la première journée de stationnement gratuite, ce sont les déplacements domicile/travail qui sont privilégiés. En 2009, le Conseil départemental a également lancé le site www.covoiturage47.fr sur lequel on retrouve des propositions de trajet quotidien (Marmande/Bordeaux, Marmande/Casteljaloux…) ou temporaire (Agen/Orléans, Marmande/Lille…). Mais le leader mondial reste incontestablement le site Blablacar.

Assya Boukhatem, marmandaise, poste régulièrement des offres de trajet sur le groupe Facebook covoiturage depuis/vers Marmande, qui comprend une centaine de membres. « Je pratique le covoiturage depuis 4 ans, majoritairement en tant que conductrice. Au départ c’était pour des raisons financières car j’étais étudiante et faisais beaucoup de route. » Faire des économies, probablement la première raison pour passer au covoiturage. « Je me permets de partir à la journée chez des amis, sans me soucier du coût et de la longueur du parcours. » explique Laurent, 47 ans. Ce système lui a aussi permis de rentrer tous les week-ends chez lui alors qu’il venait d’être muté. « Le covoiturage n’est pas rentable, mais me permet de rentrer chez moi toutes les fins de semaine sans trop prendre dans mon budget. » ajoute-t-il. Viennent ensuite les motivations écologiques. « En faisant du covoiturage, on ne peut négliger le fait de réduire le bilan carbone et donc de moins polluer » déclare Pauline Masclanis.

Ils vous le diront tous, ce qui marque dans le covoiturage, ce sont les rencontres. Assya Boukhatem se souvient avoir aidé en pleine nuit une dame qui ne connaissait pas son adresse. « Un vrai sketch ! » se remémore-t-elle.

Pauline Masclanis, qui n’a pas eu des trajets toujours heureux, a toutefois fait une belle rencontre lors d’un trajet Aix-en-Provence/Toulouse.

« J’étais avec une femme d’une quarantaine d’années, peintre, et artiste en général. On s’est si bien entendu qu’on a décidé sur le trajet d’aller visiter Arles. C’était sublime et j’ai passé un merveilleux moment avec la conductrice ».

Des trajets qui marquent

D’autres ont vécu des moments un peu improbables… comme Laurent.

« Avant de réserver, une personne me demande s’il y a de la place pour sa valise et sa mascotte. Je n’ai pas prêté attention à cette dernière et j’ai répondu d’accord pour la valise, on trouve toujours une solution. Mais quand je suis arrivé au lieu de rendez-vous, je me suis rappelé de la mascotte en apercevant cette tête de panda énorme. Elle a fait la route entre les deux passagers arrières avec un bruit de polystyrène agréable ! ».

