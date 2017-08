VITICULTURE. En Gironde, les vendanges démarrent

Les vendanges 2017 ont démarré cette semaine en Gironde. C’était le cas dès lundi dans le Sauveterrois, le Targonnais et le Castillonnais, voire mardi sur le secteur de Rauzan.

C’est donc un millésime précoce qui s’annonce, toutes couleurs confondues, le début de la récolte des rouges étant annoncé localement vers le 15 septembre. Ce sont pourtant bien les blancs qui ont ouvert le bal, en particulier les parcelles destinées à la production de crémant, un marché en progression spectaculaire.

Un millésime marqué par le gel

L’autre spécificité du millésime 2017 sera la faiblesse des volumes de production, dans toutes les appellations viticoles de la Gironde et, pas seulement. Une situation directement liée au phénomène de gel survenu au printemps, en particulier les 27 et 28 avril. Selon les appellations et la situation spécifique des parcelles – celles situées sur les coteaux ont été en partie épargnées, c’est le cas localement dans le Sauternais -, les dégâts avaient été estimés entre 60 et 100%.

