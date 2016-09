Cadillac Viticulture : de la musique à la place des pesticides

« Quand est-ce que tu mets du Boney M ou du Dire Straits ? » Évidemment, dans le métier, les boîtes à musique pour la vigne n’ont pas manqué de faire sourire. Cela n’a pas empêché pour autant Marc Médeville d’en installer cinq dans ses parcelles. Et rira bien qui rira le dernier… « Mes amis me chambrent, s’amuse le viticulteur. Mais ils savent aussi que je ne suis pas fou. »

C’est satisfait ou remboursé

Au printemps, le co-gérant de la société victicole Jean Médeville et fils a investi plusieurs milliers d’euros dans ces drôles de machines. Et à ce prix-là, ce n’est ni de la folie, ni de la mélomanie. Il s’explique : « Les boîtes ne jouent pas de la musique classique. Ce n’est pas du Brahms ! Ça ressemble à des notes de piano. En fait, ce sont des protéodies. Chaque protéine possède sa fréquence vibratoire et le but est soit de stimuler les protéines qui protègent la plante, soit d’inhiber les protéines vectrices de la maladie. »

Pour résumer, et sans entrer dans le détail scientifique, ces protéodie-box (lire par ailleurs) protègent la vigne des maladies. Mais pas de toutes. Pour l’instant, elles sont efficaces uniquement contre l’esca et l’eutypiose. « Nous avions effectué un comptage au printemps, avant l’exposition de la vigne à l’appareil, pour faire un état des lieux, indique Marc Médeville. Le taux de mortalité des pieds oscille entre 3 et 6 %. En octobre, on va recompter pour voir si la mortalité a baissé ou pas. »

Malgré le scepticisme d’une partie de ses collègues, le viticulteur, basé au Château Fayau à Cadillac, demeure confiant sur la réussite de son installation. « C’est satisfait ou remboursé, rapporte-t-il. La société Genodics est joueuse. Ou tout simplement sûre de son coup. »

La version intégrale de notre article dans Le Républicain du 1er septembre ou à télécharger ICI