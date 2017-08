VITESSE. Des étudiants à 247 km/h avec leur véhicule électrique

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Bien que cette performance ne leur ait pas permis de battre le record mondial de 345 km/h, les étudiants français ont fièrement représenté la seule équipe étudiante de la compétition…

Ils étaient 21 étudiants, issus des 4 filières de l’ESTACA, école d’ingénieurs spécialisée dans les nouvelles mobilités, à avoir fait le voyage jusqu’à Bonneville, dans l’Utah, pour participer à l’une des courses de vitesse les plus connues au monde.

La Speed Week a rassemblé des centaines d’équipes venues de toute la planète, sur un lac salé, pour battre des records à bord de leurs bolides. Avec son streamliner électrique, baptisé Electric Appeal, les jeunes ingénieurs de l’ESTACA formaient la seule équipe étudiante de la compétition, sans soutien d’une écurie. Ils se sont positionnés dans la catégorie Electric 2, pour les véhicules électriques dont la masse sans pilote est comprise entre 500 et 1 000kg.

Leur ambition était de battre le record du monde de vitesse actuel de la catégorie en dépassant les 345 km/h. Après plusieurs tentatives, les étudiants ont atteint les 247 km/h et n’ont pu établir un nouveau record. En cause, un problème moteur qui ne leur a pas permis d’accélérer au delà du troisième mile (4,8 km) de la piste, alors que le règlement autorise d’accélérer jusqu’au cinquième mile (8 km).

Un projet 100 % étudiant de plus de 3 ans

Le streamliner de 850 kg, 7 m de long et muni de deux moteurs de 250 ch chacun a été entièrement pensé, conçu et construit par les étudiants de l’école d’ingénieurs sur le campus de Laval en Mayenne.

Il aura fallu trois ans pour trouver les ressources financières et matérielles nécessaires à la construction du véhicule. Grâce à plusieurs partenaires industriels et une levée de fonds via une plateforme collaborative, les étudiants ont pu réunir les 285 000 € nécessaires au projet dans son ensemble.

Déçus par le résultat, mais ravis de leur expérience, les étudiants relativisent : « De la déception, de la frustration mais surtout des étoiles dans les yeux, des souvenirs plein la tête et l’envie de revenir ! ».

APEI-Actualités. Philippe Lacroix