Langon Vitesse : Attention ! La zone 30 s'étend en centre-ville

Automobilistes soyez vigilants ! Depuis le 19 septembre, la ville de Langon a mis en place de nouvelles zones limitées à 30km/h en centre-ville.

« Après avoir fait un premier cercle en zone 20 (limitée à 20km/h), nous prolongeons avec un nouveau cercle en zone 30 : cours du Général-Leclerc, Sadi-Carnot, cours De-Lattre-de-Tassigny, rue Jules-Ferry… », explique Serge Charron, adjoint au maire chargé de la tranquillité publique.

Il faut à tout instant pouvoir maîtriser son véhicule

« L’objectif est de parvenir à une circulation «apaisée» pour que l’on puisse bien vivre ensemble. La limitation à 20 et 30km/h permet de changer la hiérarchie : le piéton y est prioritaire puis ensuite les cyclistes et enfin les automobilistes. »

Et il ne s’agit pas seulement d’une limitation de la vitesse : « respecter la vitesse c’est une chose. Mais il faut prévoir surtout qu’à tout moment, un cycliste, même en sens unique, peut circuler ; qu’un piéton peut traverser et il est prioritaire. »

Serge Charron comprend que les automobilistes s’inquiètent de devoir tenir les 20km/h en ville.

Ils disent « je ne vais pas pouvoir rouler à 20km/h, je vais me faire prendre ». « Mais la mise en place de ces zones, ce n’est pas fait pour les piéger. Il faut à tout instant pouvoir maîtriser son véhicule », souligne-t-il.

Lycéens, collégiens et piétons sont prioritaires

« Nos axes qui mènent en centre-ville sont larges (cours De-Lattre-de-Tassigny, rue Jules-Ferry…). Nous venons de réaménager le carrefour de la rue Jules-Ferry et de l’avenue de Comberlin pour montrer visuellement aux automobilistes que ce n’est pas un grand boulevard et que les piétons, les élèves du lycée, les collégiens, sont prioritaires. »

Les passages piétons ont ainsi été sécurisés et éclairés. Un marquage au sol, avec une résine beige, indique qu’il faut ralentir.

« Les gens dans ces zones 20 et 30 savent qu’ils doivent faire attention. D’ailleurs sur les zones 20, on ne recense pas de piéton renversé. C’est apaisant. Il y a moins d’excités qui klaxonnent. Cela montre que l’on peut vivre en communauté avec les piétons et les cyclistes. »

Une bonne preuve de cela, place Charles-de-Gaulle où les automobilistes ont bien pris l’habitude de ralentir et de laisser passer les piétons. Cela se pratique aussi place Kennedy.

Les gens pressés ont la rocade

Policiers municipaux et gendarmes auront la charge de réaliser les contrôles de vitesse sur ces nouvelles zones 30.

« Je ne vois pas que le côté répressif. Ce n’est pas notre idée première », insiste l’adjoint au maire. « Je n’ai pas encore rencontré les gendarmes pour savoir s’ils comptent mettre des moyens pour ces contrôles. Ce sera un bon point d’acquis si la circulation reste apaisée. Les gens pressés ont la rocade pour éviter le centre-ville. L’idéal est de comprendre que ces zones ne sont pas faites pour faire du pinaillage mais pour le respect de l’autre et le bien-être de tous. »

