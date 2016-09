Marmande Visites, musiques et animations pour les Journées du patrimoine

De nombreux rendez-vous sont proposés ce week-end, à Marmande:

- Samedi, de 10h à 12h, visite architecturale du Monument aux morts par Laurent Thoulouse.

- Samedi et dimanche, de 15h à 18h, visite guidée du puits à noria (XIXème siècle), par M. et Mme Lucchèse, chemin du Pigeonnier, 90-92 avenue Pierre Buffin. 05.53.64.35.05 ou 09.63.23.39.89.

- Samedi et dimanche, de 15h à 18h, visite libre ou guidée de la chapelle Saint-Benoît, rue de la Libération, accueillant actuellement l’exposition «7 peintres européens contemporains». A cette occasion, samedi à 18h, mini-concert gratuit de deux jeunes musiciens, Célio Torina, violoniste, et Loïs Torina, violoncelliste.

- Samedi et dimanche, de 15h à 18h, aux Archives municipales: visite libre de l’exposition «Des tranchées à l’enfer de Verdun», et visite guidée du magasin «Les secrets de l’archiviste»

- Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, et dimanche de 15h à 18h, ouverture du Musée Marzelles qui présente actuellement les peintures de Garlin. Dimanche, à 16h, Jazz au musée autour d’un café avec Eric Séva Trio: du jazz, et du bon…

- Samedi et dimanche, de 15h à 18h, visite libre ou guidée du cloître de l’église Notre-Dame, de la galerie d’art sacré et de la chapelle Caillade, récemment restaurée.

- Dimanche, de 15h à 18h, visite commentée de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Notre-Dame.

- Samedi, de 15h à 17h, à la médiathèque Albert-Camus, rencontre avec Odile Lagacherie, maître de conférences en langues et littératures latine et grecque, pour une mise en valeur des ouvrages anciens du fonds patrimonial de la médiathèque. A cette occasion, ouverture des réserves, et biblio-braderie tout au long de la journée au profit de l’association «Bibliothèques sans frontières».