Marmande Visite ministérielle à Marmande : pour tout savoir... ou presque

La venue du premier ministre Manuel Valls en terres lot-et-garonnaises se peaufine, notamment du côté de la sécurité. Chaque déplacement ministériel est évidemment étudié de près par les différentes services publics, ceux de l’Etat en premier.

Rappelons que Manuel Valls ne viendra pas seul, demain, jeudi 6 octobre: il sera bien sûr accompagné du secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur et du tourisme, le Marmandais Matthias Fekl, mais aussi de Jean-Jacques Urvoas, Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Leur matinée sera consacrée à l’ENAP, école nationale d’administration pénitentiaire, à Agen, où la délégation devrait rester jusqu’aux alentours de 13h.

L’arrivée du premier ministre est prévue à 14h15 au Palais de justice de Marmande, pour le dévoilement de la plaque de la Chambre détachée du TGI et des échanges informels avec les magistrats, avant une visite de l’un des fleurons de l’économie locale, l’entreprise Asquini, vers 15h. Manuel Valls se rendra ensuite à Roquefort, dans l’entreprise Fonroche.

Une visite attendue…

Si aucune manifestation officielle n’a pour l’heure été annoncée par les opposants à la politique du gouvernement actuel, certains espèrent bien pouvoir rencontrer le premier ministre à l’occasion de sa première venue sur notre territoire, on pense notamment à certains syndicats agricoles. Mais ce sont aussi les responsables politiques locaux qui souhaitent s’entretenir avec le locataire de Matignon; ainsi, le sénateur et président du Conseil départemental du Lot-et-Garonne, Pierre Camani, a-t-il annoncé qu’il allait rencontrer «Manuel Valls jeudi en tête-à-tête» afin de lui exposer les problèmes financiers du Département.

Il semble que Raymond Girardi, vice-président du même Conseil départemental du Lot-et-Garonne, n’ait pas eu cette chance, puisque, dès mardi 4 octobre, il faisait connaître son désarroi: «venir en Lot-et-Garonne sans rencontrer les élus du département est incompréhensible pour ne pas dire inacceptable au regard de la situation dans laquelle nous sommes». Et annonçait qu’il comptait «s’asseoir sur les marches du Conseil départemental, dans la cour d’honneur, dès 9h du matin et attendre le premier ministre [...]. Je souhaite lui demander des réponses et des engagements, sinon, ce n’est pas utile qu’il vienne».

A Marmande, côté pratique

Dans le cadre de cette visite ministérielle, un plan de circulation et de stationnement spécial a été élaboré pour la journée du 6 octobre, certaines mesures de sécurité devant être prises à Marmande.

Pour le stationnement

Ainsi, jeudi 6 octobre, de 6h à 16h, sur le square de Verdun: le stationnement sera interdit sur l’axe central ainsi que les emplacements en épis situés dans le sens square de Verdun vers la rue Victor Schoelcher.

De 6h à 16h, le stationnement sera interdit sur la totalité de la rue Victor Schoelcher.

Pour la circulation

- square de Verdun et rue Victor Schoelcher: la circulation sera interdite à partr de 12h

- rue des Carmes: circulation interdite à partir de 13h45 et selon ordre des autorités jusqu’à la fin du passage du convoi

- le convoi sera exceptionnellement autorisé à emprunter la rue des Carmes en sens interdit