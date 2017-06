Virazeil fête la musique dès ce soir, et le fait savoir de manière originale: cette botte de paille grimée et transformée en homme sandwich annonce la couleur d’une sympathique soirée!

Les Viraz proposent donc le programme suivant: à 19h, chorale Chœur et Amitié; à 19h30, chorale du Petit Train du Passé; 19h50, verre de l’amitié offert par la municipalité; 20h30, The Old Joe’s Kaya (country rock); 21h30, les Fils du Trec (rock festif); 23h30, DJ Sonic.