VINS. Millésimes… quelles sont les bonnes années viticoles ?

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Mais qu’est-ce qu’une bonne année ? Un bon millésime ? C’est tout simplement un millésime dont les conditions générales ont permis d’amener, en cuverie, des raisins parfaits.

Un raisin parfait, c’est un raisin qui a bénéficié tout au long de sa vie de conditions équilibrées, sans gros à-coups climatiques et sans maladies trop pressantes. La floraison a été homogène (pour éviter des disparités de maturité en bout de cycle), les apports de pluie réguliers au printemps, l’été a été plutôt chaud et ensoleillé mais surtout sans excès, avec quelques pluies de temps en temps pour éviter tout stress hydrique (qui bloque la maturité, la vigne se mettant alors en situation de survie en négligeant son fruit). Le fruit mûrit alors lentement jusqu’aux vendanges, une maturité lente et progressive plus « profonde » puisqu’allant jusqu’au cœur des pépins.

Il reste ensuite à faire un bon vin. Et là, on ne parle plus de bon millésime mais de bon vigneron. C’est une autre histoire !

Les années d’exception

Essayons de lister ces années d’exception pour trois des plus grandes régions viticoles françaises.

Bordeaux :

La période part très fort avec un 1970 magnifique et abondant, deux caractéristiques rarement compatibles ! La suite est globalement moins brillante (à part un bon 1975) jusqu’au mythique 1982, excellent sans être au-dessus des plus grands, mais qui marque aussi l’arrivée d’un nouveau monde, celui de la critique internationale avec la révélation d’un Robert Parker qui sera un des premiers à dire tout le bien (réel) de ce millésime alors qu’il n’était pas considéré comme excellent par la place bordelaise…

Les millésimes les plus récents sont, bien entendu, plus difficiles à juger quand il s’agit d’essayer d’imaginer s’ils resteront dans les mémoires à la hauteur de leurs aînés. Peuvent sans doute être « nominés », le 2005 et le 2010, probablement plus taillé pour une très longue garde que le 2009. Réponse en 2050…

Bourgogne (rouge) :

Partons avec 1961, peu aimable dans sa jeunesse mais qui s’est vite révélé magistralement équilibré et taillé pour une longue garde. On peut noter ensuite 1971 et surtout 1978 qui restera sans doute comme un des plus grands du siècle. Après de bons 85 et 89, on n’atteindra l’exceptionnel en Bourgogne qu’avec le millésime 1990 d’un équilibre superlatif, à la fois très riche et merveilleusement tendu.

Rhône :

La région a connu une belle série de très beaux millésimes de 1947 à 1950. Il faudra ensuite attendre 1961 et surtout 1978 qui mérite sans doute le niveau d’un véritable « millésime du siècle » ! Belle série un peu plus tard avec 1988, 1989 et surtout 1990, sans doute proche du niveau exceptionnel de 1978. Dans les millésimes plus récents, les deux qui pourront peut-être se hisser à ce niveau sont probablement 2005 et 2010.

APEI-Actualités. M.-C. A.

Crédits des visuels :

Bouchons liège avec années récoltes : ©Ramses – stock.adobe.com

Bouteille de vin : ©Chlorophylle – stock.adobe.com

Verre de vin : ©Stokkete – stock.adobe.com