Langon Vinci remet 3.000€ à « Bouger c'est permis »

Jeudi 22 septembre, l’association langonnaise « Bouger c’est permis » qui fait partie du groupement associatif « Cap Solidaire » recevait un don de 3.000€ de la part de Vinci fondation. Cette dernière a déjà accompagné en 2009 (achat d’un véhicule) l’association qui forme au permis de conduire les personnes relevant principalement du RSA.

« La collaboration qui existe déjà fonctionne très bien, nous accueillons des stagiaires dans nos locaux pour les sensibiliser aux usages de l’autoroute » explique Antoine Peytavy, chef de district réseau ASF. « Et pour nous c’est une grande satisfaction de participer à cet effort de solidarité ». Créée en 2008, et effectivement opérationnelle en 2009, l’auto-école sociale langonnaise « Bouger c’est permis » forme au permis de conduire les personnes les plus éloignées des conditions d’obtention de ce diplôme, souvent crucial pour retrouver un emploi dans cette région.

Ce don servira à financer de nouveaux boîtiers électroniques pour le code ainsi qu’un nouveau vidéo projecteur. À noter que l’association est financée par le conseil départemental.

Les taux de résultats de cette auto-école pas comme les autres, avoisinent les 75 à 100% suivant les sessions et une trentaine de stagiaires s’y inscrivent, principalement des femmes, dont la moyenne d’âge est de 35 ans.

C. B.