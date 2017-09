Les dirigeants gujanais couraient après cette accession depuis de nombreuses années et c’est à l’issue d’une saison 2016-2017 très aboutie qu’ils ont enfin trouvé la juste récompense de leurs efforts. Reste bien sûr à s’y installer durablement et pour cela, le recrutement, judicieux mélange de jeunes joueurs de talent et d’autres tout aussi talentueux mais plus expérimentés, doit apporter le complément de garanties. Les Gujanais entament leur saison à Blaye ce dimanche, un déplacement qui sera forcément un bon indicateur sur la place que pourra tenir l’équipe du Bassin cette saison, Vincent Violle apportant un embryon de réponse.

“Comment se sont passés vos matchs de préparation, Vincent ?

Ils se sont bien passés avec deux victoires face à des équipes de notre niveau et un nul face à Morlaàs qui évolue en Fédérale 2. On a fait une utile revue d’effectif qui nous permet de pouvoir constituer notre équipe du moment. Maintenant, tout cela ne vaut pas la compétition et nous partons un peu dans l’inconnu à Blaye. On ne va pas déroger au principe de jeu qui était le nôtre la saison passée et qui nous avait plutôt réussi.

Votre groupe a sensiblement évolué. Quel est votre premier jugement sur ce postulat ?

Il est rajeuni et c’est une bonne chose pour l’avenir, même si nous ne devons pas brûler les étapes. Il faut pour l’heure nous fixer à ce niveau. Si nous voulons réussir le pari du maintien, il va nous falloir élever notre niveau d’exigence. La dimension physique n’est pas la même, pour ne citer que ça et ce sera l’une des clés de la saison.

Il est l’heure de parler d’objectif Vincent car on imagine qu’on vous en a fixé ?

Il est clair, c’est d’assurer le plus vite possible le maintien. On va avancer avec les blocs. Pour l’heure, le premier est de trois matchs* et l’idéal serait de glaner deux victoires. On va se fixer le maintien et si l’opportunité nous est donnée de faire mieux, on l’a prendra. Les derbys vont se succéder et c’est une bonne chose pour l’intensité que cela donne sur le terrain et le folklore que cela génère. Ce sont des matchs qui font vibrer et il y en aura pas mal cette saison.”

*déplacements à Blaye et à Poitiers avec entre les deux la réception de Chauray