Arcachon Vincent Manta : "Le déplacement à Orthez est notre premier gros test"

Vincent, peut-on parler de départ en fanfare après votre deuxième victoire de la saison ?

“Surtout pas. Il correspond juste aux objectifs que nous nous étions donnés. Ces deux matchs ont été intéressants sur plusieurs points mais d’autres ont à l’inverse été perfectibles. Il nous reste pas mal de travail et même si gagner deux fois est plaisant, l’euphorie n’est pas au programme, je vous rassure. Le vrai test pour nous arrive ce dimanche puisque nous nous rendons à Orthez, qui a largement battu Fleurance avant de s’imposer tout aussi largement à Hagetmau.”

“L”euphorie n’est pas au programme”

Pas mal tout de même pour un début ?

“Oui, bien sûr. Nous sommes plutôt bien calés stratégiquement mais si dès que tu marques un essai, tu as un saut de concentration, c’est problématique. On va dire que c’est un début de saison intéressant.”

Avec un groupe qui peut passer un palier ?

“Il me semble en effet. Nous pouvons travailler avec opposition cette saison car nous avons du monde et nombre de postes possèdent suffisamment de joueurs de valeur sensiblement égales pour qu’il y ait concurrence et donc émulation. Notre niveau est sûrement supérieur aux précédents mais heureusement car c’est ce que nous recherchons. La concurrence, si elle est construite et comprise de manière positive, c’est forcément une bonne chose.”

“Si tu arrives cuit pour les phases finales, ce n’est pas bon”

Un mot sur la poule ?

“C’est solide mais si tu jettes un œil sur le recrutement des autres, chaque intersaison tu es assez vite fixé. Maintenant, restons concentrés sur nous et puis avoir un bon groupe ne fait pas tout. Il faut ensuite réussir à créer la bonne harmonie. L’avenir nous dira. Pour nous, je me répète, le déplacement à Orthez ce dimanche est le vrai test de ce début de saison. Nous allons voir là-bas où nous nous situons. Nous visons une des deux premières places mais là c’est pareil, si tu arrives cuit pour les phases finales, ce n’est pas bon. Il faut trouver là aussi le bon équilibre…”