Après l’énorme déception engendrée par l’élimination lors de la double confrontation de la montée, les dirigeants du RCBA ont tout pesé avant d’accepter la main tendue par la FFR. La formation du Bassin sera donc la saison prochaine en Fédérale 1, une juste récompense au final pour une formation qui était classée numéro 6 de l’étage en dessous à l’issue de la saison régulière. Vincent Manta et ses coreligionnaires sont forcément enthousiastes et impatients de prouver que leur place est bien en élite amateur.

“Vincent, comment appréhendez-vous cette accession désormais effective ?

On est au travail pour cela depuis un petit moment maintenant. Il était important que nous montions parce que nous avions fini premiers de poule avec 13 points d’avance sur le second, que la montée était clairement notre objectif et que surtout nous la méritions au regard de la saison. Bien sûr, nous avons été battus lors de ces phases finales et la règle du jeu était connue de tous mais objectivement, nous avons vécu cela comme une injustice. Je veux préciser aussi que cela va clarifier les choses sur le Bassin puisqu’il y aura désormais une équipe à chaque niveau*. Il y aura – j’en suis convaincu – une vraie dynamique pour tout le monde et c’est pour toutes ces raisons qu’il nous fallait prendre ce que la FFR nous proposait.

Vous prenez manifestement cette montée avec beaucoup d’enthousiasme ?

Ah mais tout à fait ! Pour nous, je le répète, finir premiers de poule était significatif même s’il y a eu cet accident en huitième. Nous n’aurons simplement pas pu goûter aux joies de la montée sur le terrain et ça évidemment, c’est vraiment dommage. La magie des phases finales n’a pas pu opérer mais nous sommes récompensés pour la belle saison effectuée et nous le vivons comme cela.

Place au recrutement alors qu’on annonce un budget proche du million d’euros…

Le recrutement ne sera pas pléthorique. On ne va pas s’emballer en se donnant deux ans pour réussir notre implantation. On va cibler nos besoins spécifiques. Nous allons principalement étoffer notre première-ligne et essayer de trouver un finisseur mais l’équipe telle qu’elle est aujourd’hui a les spécificités nécessaires pour ce niveau. On est déjà dans l’action, croyez-moi, même si à titre personnel, je reste aussi concentré sur le pôle espoir. Le premier match de la saison se jouera le 10 septembre et il y aura sept journées de championnat en huit semaines. Nous donnerons rendez-vous aux joueurs le 17 ou le 24 juillet pour la reprise des entraînements et tout va donc s’enchaîner très vite.”

*Salles en Fédérale 2 et Gujan-Mestras en Fédérale 3