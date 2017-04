En terminant premier de sa poule, le RCBA s’est évité le difficile passage par les barrages. Les Girondins connaissent de plus leur futur adversaire puisqu’il s’agira en l’occurrence des Auvergnats d’Issoire ou des Lotois de Cahors. Les premiers nommés ont incontestablement pris une option le week-end passé en s’imposant en terre cadurcienne (29-30) mais en observateur averti, Vincent Manta est persuadé que tout reste possible.

“Vincent, comment avez-vous géré cette période d’inactivité ?

Un match en cinq semaines, c’est véritablement trop peu alors nous avons calé un match amical que nous avons joué contre Périgueux. C’est en général le genre de matchs pour lequel il est toujours compliqué de mobiliser les joueurs car ils ont la tête ailleurs et hésitent forcément à s’engager pour éviter les blessures. Mais là, ce face à face a été intéressant physiquement et sur le plan défensif car Périgueux a beaucoup tenu le ballon. Nous avons bien travaillé. Pour le reste, nous essayons de soigner les détails lors de chaque entraînement.

Issoire ou Cahors, ce sont deux adversaires potentiels qui possèdent de sérieux atouts…

Nous allons voir ça dimanche puisque nous serons à Issoire en spectateurs. Issoire, c’est très complet et Cahors, c’est solide devant, si l’on en croit les échos. Deux profils différents que nous sommes impatients de découvrir.

Alors justement, comment allez-vous aborder cette phase couperet ?

Confiants mais méfiants. On va rentrer du monde mais nous aurons trois absents majeurs malgré tout. Nos adversaires vont avoir du rythme et nous la fraîcheur. Maintenant, je sais que le groupe est conscient de l’enjeu. C’est l’aboutissement de trois ans de travail. Nous avons essayé de tirer les leçons de l’échec de la saison dernière. Les gars arrivent sur ces phases finales plus frais mentalement et physiquement, ce coup-ci. Il nous faudra être précis, efficaces. Le groupe est impliqué me semble-t-il. Maintenant, cela reste la compétition et tout est possible. L’an passé, on envisageait les phases finales comme la cerise sur le gâteau. Cette année, il faut que ce soit notre gâteau.”