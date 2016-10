Arcachon Vincent Jaca : "Nous, c'est le surf à la cool"

En arrivant à Montauban, où il a joué de 2010 à 2012, Vincent Jaca avait tout de suite annoncé la couleur à la presse locale. « Étant originaire de Bordeaux, proche de l’océan, je pratique le surf. J’aime tous les sports qui tournent autour de l’eau », avait-il répondu au journaliste de La Dépêché, qui lui avait demandé ses centres d’intérêt en dehors du rugby. Comme une évidence, le demi-de-mêlée girondin ne s’est donc pas attardé en Tarn-et-Garonne.

Avec Amaury Geneste

Une fois son contrat arrivé à terme, il a rebondi au RC Bassin d’Arcachon en Fédérale 2 où il a (enfin) pu ressortir sa planche de surf. « Je n’avais pas envie de repartir sur un contrat professionnel en Fédérale 1, se justifie-t-il. Je suis de Cestas à la base, ma copine aussi, donc j’avais aussi envie de me poser. »

De retour en Gironde, l’ancien joueur du Stade Langonnais (2009/2010) a retrouvé ses habitudes. « Je surfe pas mal, raconte-t-il. J’y vais souvent avec Amaury Geneste (le demi-de-mêlée du Saint-Médard RC), Jérémie Jérémy Hirigoyenberry (RCBA), Gauthier Conan (ex-RCBA) ou d’autres potes. Après, c’est du surf à la cool. On ne s’engage pas à bloc. On surfe deux heures et après, on profite de la plage, on va boire quelques bières. Souvent même, on passe plus de temps au bar que sur l’eau. »

“On passe plus de temps au bar que sur l’eau”

Ils ont fait du Mullignan, leur spot. Le bar est idéalement placé juste en face de la plage de Lacanau. L’hiver, quand ça caille, ils ne sortent même pas la planche et se retrouvent autour d’une pression. Des fois, il leur arrive de changer de crèmerie. Récemment, ils sont retournés à Saint-Pardon pour surfer le mascaret. « C’est génial, il n’y a qu’ici qu’il y a ça, se rejouit-il. Si tu arrives à prendre la vague, tu peux surfer pendant 8-9 minutes non-stop. »

« J’adore le rugby mais j’ai besoin de profiter à côté, insiste-t-il. À 20 ans, j’étais prêt à partir loin pour réussir dans le rugby mais aujourd’hui, ça ne m’intéresse plus. Là, je peux prendre ma planche et aller surfer quand j’en ai envie. »