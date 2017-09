Contraints de réduire la voilure sur le plan budgétaire, les Lormontais n’en sont pas moins ambitieux pour la saison qui démarre ce week-end avec la réception samedi soir (18h30) de la très solide formation auvergnate de Clermont-Tournon. La formation faisant référence chez les Tangos, c’est sur les jeunes du cru que le staff a décidé de compter. Vincent Forgues, l’entraîneur des avants, a évoqué la reprise du championnat.

“Vincent, un mot sur votre groupe à la veille de la reprise ?

Il y a de la continuité derrière car nous avons conservé tout le monde. Devant, il y a eu quelques départs et nous avons fait appel à nos jeunes. Il y a de la qualité mais forcément un peu d’inexpérience. On reconstruit en fait devant mais c’est une volonté affichée compte tenu de nos moyens limités.

Hormis Salles, vous allez rencontrer des équipes que vous ne connaissez pas ou très peu…

C’est un peu l’inconnu en effet mais c’est assez excitant en fait parce que l’on va découvrir au fur et à mesure. Cela génère aussi une certaine impatience et c’est aussi une bonne chose. Maintenant, certains déplacements seront longs mais on fera avec.

Comment appréhendez-vous le début de saison ?

Sur le papier, le tout début de saison est plutôt abordable mais comme nous sommes en reconstruction, il faut que les nouvelles dispositions techniques soient intégrées. Je ne suis pas sûr que nous soyons tout à fait prêts mais je compte sur le groupe pour faire le job sur l’envie et l’intensité. Nous serons encore en rodage mais je ne suis pas inquiet sur l’envie de bien faire des garçons. Il y a vraiment un bon groupe, sincèrement, et on va continuer à produire du jeu parce que les cocottes et les chandelles ne sont pas pour nous.”