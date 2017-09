VIN. Un cépage, c’est quoi ?

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Le cépage est considéré comme le fruit d’un type de vigne spécifique. Néanmoins, le terme scientifique approprié pour désigner le cépage est « variété » de plant de vigne ou raisin.

Exceptionnelle diversité des vins français

Les cépages sont, avec le terroir viticole, les facteurs primordiaux influant sur la typicité des vins. Leur diversité génétique, jointe à la variété des pratiques culturales et vinicoles, a conduit à l’exceptionnelle diversité des vins français et au système des AOC (appellation d’origine contrôlée). Tel cépage donnera tel type d’arômes… exemple avec le cabernet franc et ses arômes proches du poivron, le muscat et son nez gourmand abricot…

Mono-cépages ou cépages multiples

Un vin de cépage est un vin qui revendique sur son étiquette sa composition et donne le nom des raisins utilisés. Ce sont des vins dits de « mono-cépage ». Le vin, par exemple blanc en Bourgogne, est principalement un « pur chardonnay » car seul ce cépage est utilisé.

On peut également mélanger plusieurs cépages en proportion variable. C’est le cas de très nombreuses appellations, comme Châteauneuf-du-Pape où jusqu’à 13 cépages peuvent être associés. On parle alors « d’assemblage ». Un assemblage n’est pas un signe négatif au contraire, le mélange de plusieurs types de raisins peut offrir beaucoup de richesse, de structure et de personnalité au vin.

Un cépage, un goût

On peut aussi assembler plusieurs cuves différentes mais d’un même cépage !

Le cas est fréquent avec les vins du Nouveau Monde (États-Unis, Australie, Chili, Argentine, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud) qui ont largement contribué à mettre à la mode les vins de mono-cépage, car cela simplifie la compréhension du vin pour les consommateurs, un cépage renvoyant à un goût.

Il ne faut donc pas oublier que le cépage à la base d’un vin forme la source principale de ses caractéristiques, que ce soit au niveau de son goût et sa teneur en acides, en tanins et en alcool ou au niveau de son aspect et ses arômes.

Les cépages les plus répandus

A titre d’exemples voici les cépages les plus répandus en France :

Raisins noirs : Cabernet sauvignon, Syrah, Grenache, Merlot, Pinot noir, Mourvèdre, Carignan, Cabernet Franc, Gamay.

Raisins blancs : Chardonnay, Chenin, Sauvignon, Muscadelle, Muscat, Riesling, Gewurztraminer, Roussanne, Marsanne et bien d’autres…

Tant de cépages qui forment la richesse et la typicité si variée des vins français !

