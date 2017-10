Il y a des matchs qu’il faut savoir gagner et tant pis si la manière n’y est pas. Face à une formation de Vic-Fezensac déjà en difficulté au classement, il ne fallait pas forcément s’attendre à de grandes envolées, les deux formations n’ayant de plus et jusqu’alors marqués que peu d’essais. L’après-midi va donc être usante, les deux quinze n’arrivant pas à se libérer. Les buteurs vont se rendre coup pour coup et à ce petit jeu, les locaux vont breaker une seule fois, à dix minutes du trille final (18-9).

Fin de match crispante

Les visiteurs ne lâchent pas l’affaire pour autant. Leur buteur les remet dans le coup à la 74’ et la fin de match est crispante pour les acteurs comme pour les spectateurs. Les locaux conservent finalement leur courte avance et peuvent souffler au coup de sifflet final, même si les Gersois repartent avec un bonus défensif. Le déplacement à Riscle dimanche prochain sera d’un tout autre calibre pour des Villeneuvois qui n’auront toutefois rien à perdre.