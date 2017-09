Les Villeneuvois ont donc rempli la mission qui leur était assignée lors de cette deuxième journée de championnat en disposant de Laruns. Ces derniers s’étaient imposés à Condom lors de la journée initiale et cette réception avait tout du match piège pour des Villeneuvois forcément fébriles au coup d’envoi. Les visiteurs prenaient d’ailleurs les devant au score, petitement certes mais suffisamment pour fixer les doutes chez les Landais.

Un break salutaire

Les deux équipes étaient cependant dos à dos (3-3) au changement de camp avant que les Larunsois ne marquent leur seul essai de l’après-midi à une demi-heure du trille final. Les locaux s’accrochaient et ils trouvaient l’ouverture cinq minutes plus tard, prenant le score pour l’occasion (13-8). Une pénalité les mettait même hors de portée des visiteurs à la 74’, le fameux break salutaire qui permettait aux dirigeants et supporters villeneuvois de pousser un grand ouf de soulagement. Le déplacement à Pouyastruc ce dimanche pourra donc être abordé sans trop de pression, un luxe que les Landais n’ont pas connu depuis belle lurette.