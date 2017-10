Les Pouyastrucais ont obtenu leur première victoire de la saison lors de la réception de Villeneuve-de-Marsan ce dimanche. A l’aide d’une bonne entame de match, ils vont assez vite prendre le score et ainsi mettre la pression sur les visiteurs qui restent cependant dans les points grâce à un essai en toute fin de première mi-temps (10-7). De retour sur le rectangle vert, Pouyastruc va malgré tout se redonner une petite marge en pointant un nouvel essai à la 52’.

Villeneuve rentre bredouille

Les Villeneuvois n’abdiquent pas jusqu’à l’heure de jeu et le troisième essai des locaux, celui qui scelle le sort et le score du match. Plus rien en effet ne sera marqué lors de la fin de match, les Landais rentrant bredouilles de ce déplacement. Il faudra être beaucoup plus performant dans deux semaines lors de la réception d’une formation de Vic-Fezensac, qui occupe la dernière place de la poule avec aucune victoire au compteur. Attention malgré tout, les Gersois valent mieux que leur classement pourrait le laisser penser.