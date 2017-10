Face à Pont-Long, Landais n’auront pas su saisir les occasions qui se présentaient à eux en fin de rencontre, laissant en route neuf points au pied dans le money time. Tout était pourtant possible au cours d’un rencontre serrée entre deux formations proches l’une de l’autre. Les visiteurs prenaient le match à leur compte d’entrée de jeu et ces derniers menaient assez logiquement au quart d’heure de jeu (3-13). Les locaux se reprenaient alors et marquaient un essai important juste avant les agrumes, sept points au total qui leur permettaient de virer en tête (16-13).

Une maigre consolation

Les visiteurs reprenaient cependant le score après dix minutes de jeu en seconde période avant que les locaux, dans un chassé-croisé compliqué à vivre pour les émotifs, ne se reprennent un peu avant l’heure de jeu. Ce petit point d’avance suffisait jusqu’à la 72’ et cet ultime coup de pied de pénalité réussi par le buteur pyrénéen. On connait la suite et les échecs répétés des artilleurs locaux. Les Villeneuvois doivent donc se contenter d’un point de bonus défensif, bien maigre consolation au final.