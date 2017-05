Samedi 13 et dimanche 14 mai, la forêt de Cabiros à Landiras va s’enrichir d’animations médiévales avec une large programmation pour ce Festival médiéval, mise en place par des professionnels du spectacle, les organisateurs Frédéric Morelle et Manon Selinsky.



Plus de 3.000 spectateurs

Tout autour d’eux, c’est une quarantaine de bénévoles qui se sont affairés aux préparatifs, afin d’offrir un espace qui, pour sa 2e édition, va donner des commodités que les visiteurs ne manqueront pas d’apprécier. L’année passée, ils avaient été plus de 3.000 à assister à la première. Cette édition améliorée sera encore plus riche en spectacles, démonstrations et animations.

Tournoi de chevalerie

Dès le matin, place au gala de combat médiéval qui se déroulera sur trois sessions durant la journée.

Ensuite un bourreau, Samson lui-même, donnera la justice de la comtesse entre jonglerie et fou du roi. L’une des singularité viendra d’une démonstration de labour par Gilles Duvin, spécialiste du matériel pour le travail du sol adapté à la traction animale, une évidence dans ce sous-bois chargé d’histoire où chevaux et percherons seront rois.

Dans l’après-midi, le tournoi de chevalerie vaudra aussi le détour sur cet espace de plus de 7 hectares qui se prête totalement aux chevauchées. Samson sera de retour pour attiser le bûcher aux sorcières avant de terminer près de l’échafaud édifié spécialement pour lui.

Camp de Vikings

Aux quatre coins du bois de Cabiros, il y aura de nombreuses animations.

Pêle-mêle : lancer de haches, initiation au tir à l’arc, fauconnerie, vikings en camp, ferme pédagogique, loups et une initiation au combat réservée aux adultes.

Les enfants ne seront pas oubliés, grands amateurs de moyen âge, ils pourront s’initier à la jonglerie, se balader en poneys ou avec des chèvres naines, faire des jeux de piste ou un parcours d’agility, profiter des jeux en bois ou du maquillage. Avec comme guide le forgeron coutelier Philippe Neige, les artisans d’arts compléteront la distribution : maréchal-ferrant, mosaïste, apiculteur, tourneur sur bois, maroquinier, tailleur de pierre, sculpteur métal et rempailleuse, pourront, entre autres présenter un beau plateau.

Une dizaine d’associations ont collé au projet qui vise à implanter une animation médiévale d’envergure sur le territoire. Parmi elles, citons la Menonaise, qui aura la charge de la restauration, les poules des Cocottes d’Origne, les lamas de Pompéjac, le tir à l’arc de Saint-Selve, le cirque et le théâtre de rue de la Compagnie Cirkulez.

Ajoutons à cela pour finir un grand banquet médiéval et un spectacle de feu, et tous les ingrédients seront réunis pour réussir cette fête originale.

Norbert Lados

Pratique

Samedi 13 et dimanche 14 mai à Landiras. Entrée : 8€, gratuite -12 ans. Grand banquet médiéval + spectacle de feu : 28€ ; 14€ enfants -12 ans.

Infos/résa : 06.34.54.24.29 ou sur le site : bestofmedieval.com