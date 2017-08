VIGNOBLE. Les vins bio séduisent

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Aujourd’hui, ils sont 1 488 viticulteurs bio en France. Parmi eux, 10 à 15 % suivent les préceptes de la biodynamie. 16 428 hectares sont déclarés en viticulture bio, soit 1,4 % du vignoble français.

Dans le sud surtout

Les surfaces en cours de conversion en bio couvrent près de 4 000 hectares. La région la plus productrice est le Languedoc-Roussillon avec 5 031 hectares (31 % de la surface viticole bio en France). C’est d’ailleurs à Montpellier que se déroule, chaque année, Millésime Bio, le plus grand salon de vins bio de France.

Vient ensuite la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (22 % de la surface viticole bio). L’appellation Baux-de-Provence, bio à 80 %, est la seule à avoir voté en faveur de l’inscription du bio dans son décret d’AOC. Un grand pas en avant pour la viticulture.

L’important en la matière est de ne pas avoir d’œillères : il est aujourd’hui tout aussi irrationnel de dire « les vins bio, ce ne sont que de petits vins pas très bons » que de dire « les vins bio sont forcément meilleurs parce que c’est naturel ». Plus que jamais, le critère le plus important reste la qualité du producteur.

Soulignons toutefois l’importance de la certification, seule celle-ci assure que la démarche bio est intégralement suivie.

Du bio jusqu’à la vendange

Le « vin bio » n’existe pas à proprement parler puisque la qualité « biologique » ne s’applique qu’à la partie viticulture, c’est-à-dire jusqu’à la vendange. Donc, en théorie, rien n’empêche un viticulteur bio d’utiliser une multitude de produits chimiques au chai et d’apposer une étiquette bio sur ses bouteilles.

En pratique, ce n’est pas un gros problème car les viticulteurs bio mettent un soin particulier à ne pas détruire tous leurs efforts par une vinification approximative. Toutefois, on peut se poser des questions pour le « bio industriel ».

De manière générale, les vignerons qui poursuivent une viticulture biologique et qui ont le label AB (Agriculture Bio) sur leurs vins réalisent un travail respectueux de la vigne et pour le consommateur.

Des vins plus aromatiques

Les vins sont plus aromatiques, ont plus de matière, parfois moins de longueur en bouche contrairement aux vins conventionnels mais ces arômes que nous avions l’habitude de connaître étaient aussi dus à des levures industrielles ajoutées dans les cuves avant la mise en bouteille.

Moins de sulfites et moins de chimie de manière générale confèrent, à ces vins, plus de simplicité, moins d’alcool généralement et la sensation fruitée décuplée.

APEI-Actualités. M.-C. A.

Crédits des visuels :

Raisin bio : ©Barbara-Maria Damrau – stock.adobe.com

Vin bio : ©PhotoSG – stock.adobe.com

Bouteille vin et vignes : ©Emmi – stock.adobe.com