Jordi Tisserand est le chanteur Sting, Samuel Balmas est le guitariste Andy Summers et Ugo Stafoggia est le batteur Stewart Copeland. À eux trois ils forment le gang Copsland, un trio qui rend hommage sur scène à un autre trio rock célèbre des années 80 : The Police.

À Dublin

Leur performance est pleine d’énergie et redonne vie aux standards du mythique groupe anglais. C’est au centre culturel de Captieux samedi 20 mai que débute « The Police Tribute Tour 2017 » qui passe par Tramore, Navan et Dublin en Irlande du 15 au 17 juin, Valence les 21 juin et 2 juillet, puis cet été Cluses, Puy Saint-Réparade, l’Alpe d’Huez et Romans le 3 octobre.

Deux heures de tubes

« L’illusion est parfaite lorsque ces trois garçons montent sur scène. Des tenues au son en passant par la scénographie, tout est fait pour vous replonger dans l’univers du groupe légendaire », dit le dossier des policiers.

Le jeune trio propose près de deux heures de tubes qui ont marqué le rock : « Roxanne », « Can’t stand losing you », « Doo, doo, doo », « So lonely », « Walking on the moon », « Every breath you take », « Don’t stand so close to me », « Message in a bottle », « Every little thing she does is magic »…

Copsland en concert samedi 20 mai à 20h30, au centre culturel de Captieux. Tarifs résidents : 10€ ; extérieurs : 15€, gratuit pour les moins de 18 ans. Réservations : à la mairie au 05.56.65.60.31 ; offices de tourisme de Bazas et Langon, points de vente habituels ; Ticketmaster.fr, Francebillet.com, Fnac.com