[VIDEOS] Orage, coups de vent et forte pluies : état des lieux en Sud-Gironde

Beaucoup de pluie, du vent et des éclairs mais un bilan presque anecdotique en Sud-Gironde. C’est le bilan du phénomène climatique survenu ce mardi, qui avait fait l’objet d’une alerte orange lancée par Météo France et la préfecture de la Gironde.

Des pluies violentes, localement mêlées de grêle, des rafales de vents, jusqu’à 100km/h localement et des orages : le phénomène météorologique a frappé la Gironde ce mardi en fin de journée et dans la soirée.

L’orage à Langon en début de soirée

Les pompiers du SDIS33 ont effectué près de 200 interventions en Gironde. Ce mercredi matin, plus de 50.000 foyers sont encore privés d’électricité dans la région, dont 18.000 en Gironde. C’est notamment le cas dans le Sud-Gironde et le Libournais.

En Sud-Gironde, les dégâts sont toutefois légers. Des arbres ont été couchés par le vent, empêchant ou gênant la circulation, comme à Béguey, Lamothe-Landerron et La Violette, en Monségurais. Cinq accidents légers, liés à des pertes d’adhérence, ont été recensés par la gendarmerie.

En revanche, pas de dégâts significatifs sur le vignoble. Dans les Graves, le président de l’appellation Dominique Guignard fait état « d’un phénomène un peu extraordinaire mais sans conséquence dramatique. » Même écho en Sauternais où son homologue Xavier Planty ne signale « aucun dégât nulle part ».

Les lecteurs du Républicain témoignent

A Fossés-et-Baleyssac, Marine Elipe Mrtnt indique ce mercredi matin n’avoir « toujours pas d’électricité depuis 19h hier soir… ».

A Bazas, Genilda Bellamy fait état de « petites coupures de courant à deux reprises, de grosses rafales de vent et grosses averses et orage sans grêle ». Gabrielle M-Hélène Merlet signale « des petites coupures en début de soirée et c’est tout ».

Mêmes désagréments pour Stéphanie Bonnafous à Langon et Sylvie Mauros, à Preignac, qui fait état d’une coupure d’électricité « de 19h30 environ jusqu’à 22h45 » mais confirme que tout est rentré dans l’ordre.

A Béguey, Frédéric Ducos signale, photo à l’appui, « un arbre couché sur la nouvelle route ».

A Saint-Macaire, Nicolas Cazade a capté une vidéo pour témoigner de la force du phénomène météorologique. Pas de dégâts significatifs pourtant dans le bourg.

A Toulenne, Blandine Priolot signale de « la pluie sans grêle et du vent », de même que Danièle Cortot à Saint-Pierre d’Aurillac.

Les mêmes échos rassurants proviennent de Sylvain Queron sur Podensac, de Carole Di Pietro sur Illats, de Florence Teulé sur Léogeats et de Cathy Lasserre sur Saint-Symphorien, où elle signale « beaucoup de pluie, c’est tout. »