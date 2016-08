Bordeaux [VIDEOS] Festival : vague de stars à l'Ocean Climax

Pour sa deuxième édition, le festival Ocean Climax frappe fort avec une grosse vague de stars côté musique.

Jeudi 8 : Metronomy, Darius et Vortex party en partenariat ave Love Green.

Vendredi 9 : Selah Sue, Lilly Wood & The Prick, Keren Ann, Odezenne, Papooz , Her, Ariel Ariel, bengale, L’Impératrice, Delicieuse DJs.

Samedi 10 : Air, Cassius, De La Soul, Temples, FKJ, JC Satan, Grand Blanc, John & The Volta, Cliché.

L’urgence de la transition énergétique et à l’impératif de la justice climatique

Les organisateurs, la Surfrider Foundation et Darwin, associés à Emmaüs ont également invitét près de 15 ONG impliquées dans les thématiques Climat, Océans et leurs conséquences humanitaires.

Conférences

« Autour de la problématique centrale et fédératrice des Océans, il s’agit d’informer et de sensibiliser à la nécessaire sortie des énergies fossiles, à l’urgence de la transition énergétique et à l’impératif de la justice climatique. »

Plusieurs conférenciers de renom interviendront autour du climat et des océans : Nicolas Hulot, Edgar Morin, Jean Jouzel, Lamya Essemlali, Allain Bougrain-Dubourg, Txetx Etcheverry.

Street-art et skate

La Caserne Niel où se tient le festival se transformera en un Musée à ciel ouvert, en accueillant desœuvres de 10 street-artistes, issus de la « board-culture », tous engagés pour le climat et ses conséquences humanitaires.

Il y auara des démonstrations de skate et de BMX en présnece de riders internationaux, une compétition européenne de Bike Polo et la régate Bordeaux Cata Raid sur la Garonne.

Tarifs des concerts

Jeudi : 20€ (tarif unique)

Vendredi : 37 € Vendredi (tarif réduit*) : 32 €

Samedi : 37 € Samedi (tarif réduit*) : 32 €

PASS 2 jours : 69 €

PASS 2 jours (tarif réduit*) : 59 €

PASS 3 jours : 79 € PASS 3 jours (tarif réduit*) : 69 €

Points de vente :

oceanclimax.fr, fnac.com, francebillet.com, Digitick.com, Espaces Culturels Leclerc, Darwin Caserne Niel.

* Tarif adhérents FNAC, adhérents Surfrider Founadation Europe, Darwiniens.

Gratuit

Les conférences, le village des ONG, les démonstrations de skate, la compétition de Bike Polo et les œuvres de streetartists sont en libres accès dans la limite des places disponibles.