« C’est inexplicable comme sensation, tu te sens tellement libre dans les airs, tu fais n’importe quoi, c’est juste énorme à vivre ! » s’écrie Simon après son saut. De plus en plus de Sud-Girondins se sentent pousser des ailes et rejoignent le centre Espace chute libre.

Retour sur ceux qui ont décidé de s’envoyer en l’air.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Au programme : saut en chute libre, figures, accolades aériennes… et saut dans un bateau gonflable ! (Credits : Espace chute libre)

► L’article complet est à lire dans Le Républicain du jeudi 31 août, actuellement en kiosque, ou en version numérique ici.