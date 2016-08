Langon [VIDEOS + DIAPORAMA] Foire aux vins : le grand medley des années 80

La soirée Années 80 a attiré des milliers de spectateurs vendredi soir au parc des Vergers de Langon. Elle ouvrait, en même temps que les stands de dégustation de vins et les tables des associations, la 31e foire aux vins et aux fromages qui se poursuit ce samedi et demain dimanche.

Thierry Pastor a inauguré le concert avec son tube « Coup de folie », puis Cookie Dingler (chant, harmonica), Jean-Pierre Mader (chant, basse) et William du duo « Début de soirée » (chant, bongos, guitare) ont chanté ensemble les célèbres titres « Femme libérée » , « Macumba », « Nuit de folie »… Mais aussi des reprises de Police, Gainsbourg, ACDC, Trust.

Ce samedi soir, c’est le complice de Jean-Jacques Goldman, Michael Jones, qui montera sur scène à 21h30.

Pratique

Michael Jones et ses musiciens (Tournée « 40 60 » ) en concert samedi 27 août à 21h30 à la Foire aux vins et aux fromages de Langon, parc des Vergers.

Entrée: 2€, verre Inao offert jusqu’à 18h ; après 18h : 7€.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir