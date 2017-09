Des bougies, un cercueil et des vols de ventrèche. On pourrait ainsi résumer le face à face tendu qui a opposé, hier soir devant l’abattoir de volailles de Bazas, les défenseurs de la cause animale et les éleveurs lot-et-garonnais.

Ces derniers, environ 80, ont répondu à l’appel de la Coordination Rurale 47 qui proposait une contre-manifestation avec des grillades de ventrèche et de saucisses, à proximité du slogan : « Pour sauver un paysan, mangez un vegan ».

Bougies à la min

De l’autre côté des barrières, une trentaine de militants de la cause animale silencieux, bougies à la main, ont installé un cercueil et des roses pour cette première « Nuit debout » en Gironde.

De 20h à 5h, ils ont « veillé » contre l’abattage des volailles et participé au mouvement national lancé mardi par l’association 269 Life Libération Animale.

Tout au long de la soirée, ils ont essuyé quelques investives des éleveurs et deux ou trois jets de ventrèche, en ne répondant que par le silence.

Jet de lacrymogène

Entre les deux camps, une quinzaine de gendarmes maintenait l’ordre. Une soixantaine de militaires se sont relayés sur place toute la nuit.

Vers 21h30, un incident a échauffé les esprits. Pour protester contre un vegan venu les filmer de trop près, les agriculteurs ont poussé les barrières vers les gendarmes. Ces derniers les ont contenus et un jet de lacrymogène a rapidement calmé tout le monde.

L’année prochaine nous serons là !

A 22h, la Coordination Rurale 47 a décidé de lever le camp. « On est un maillon de l’économie qui est entravé ce soir. C’est regrettable que l’abattoir cesse de fonctionner cette nuit. On marche sur la tête ! On va avoir chaque année des Nuits debout… L’année prochaine, si les vegans reviennent, nouss serons là ! », lançait le président de la CR 47 Patrick Franken.

