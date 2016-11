Langon [Vidéos] Derby : les Langonnais exultent

A trois minutes de la fin du derby girondin, le Stade Langonnais se dirigeait vers une défaite. Mais sur un lancement de la charnière Clarac-Lavie, comme on le voit au début de la vidéo (ci-dessus), Lilian Balangué a réussi à renverser la vapeur et offrir la victoire aux siens. Malgré une fin de match crispante où les Poudriers ont poussé dans les 22 mètres langonnais (voir vidéo ci-dessous), les Rouge et Blanc ont conservé leur avance (21-16) et ont pu exulter au coup de sifflet final.