Le public d’Armandie n’est pas réputé être le plus fervent de France. Et ce qui vaut en Top14 n’est pas vraiment démenti en ProD2, même si les victoires sont plus nombreuses et les occasion de laisser éclater sa joie plus fréquentes. Public de connaisseurs, dit-on, et qui connaisseur dit exigeant. Peut-être un peu trop…

C’est manifestement l’avis de la direction du club qui travaille, en coulisses pour faire monter l’ambiance au stade. Depuis le début de la saison, le nouveau speaker officiel – le troisième en trois ans – fait de son mieux pour faire participer le public d’Armandie, avec un succès tout relatif.

Le SU Agen ne se résout pourtant pas à l’apathie de ses supporters. Pour leur donner envie de donner de la voix, à l’image des fidèles de la tribune Ferrasse, le club planche sur de nouveaux chants comme en témoigne cette vidéo captée par un inconditionnel du club bleu et blanc. Tendez l’oreille : dans cet extrait, outre les paroles et la musique crachées par les enceintes du stade, vous reconnaîtrez peut-être sa voix. Et entendrez son commentaire, qui n’engage que lui, sur le public d’Armandie.

Les nouveaux chants d’Armandie :

Pour convaincre les lecteurs d’Ohvalie que, oui, il arrive aux supporters agenais de se faire entendre, deux autres vidéos tirées des archives. La première date de la saison 2014-2015, quand Agen était allé chercher sa qualification pour la finale de ProD2 sur la pelouse de l’USA Perpignan.

Le public agenais fait taire Aimé Giral

La seconde a été captée une semaine plus tard, quand le SUA a affronté et vaincu le Stade Montois (16-15) à Ernest-Wallon pour l’accession en Top14.

Finale de Pro D2 2015 : Agen remporte le match en tribunes (et sur le pré)