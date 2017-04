En 2014, le festival d’Angoulême a sacré Fauve d’Or du meilleur album « Come prima » de l’auteur bordelais Alfred (Éditions Delcourt).

Quelques mois plus tard, le groupe de musiciens Splendor in the Grass décide de créer un BD-Concert consacré à cet album. Vendredi soir, le centre culturel des Carmes à Langon accueille ce spectacle créatif et original, rempli de poésie et d’émotions.

Vidéo et musique

« Come prima » met en scène l’histoire de Fabio et Giovanni, deux frères aux caractères et à la vie opposés.

Si l’un est irascible, boxeur en pleine gloire, multipliant les conquêtes féminines, sûr de lui ; le second est d’une rare timidité, il aime la discrétion sur sa vie personnelle.

Alors que l’aîné, remplissant les salles de combat s’est exilé très jeune, le benjamin lui est resté fidèle à l’Italie.

À la mort du père, Giovanni décide d’aller chercher Fabio pour l’ultime voyage vers la terre natale…

Benjamin Lacquement, réalisateur, reprend la quasi-intégralité des cases pour mettre en image une création originale de « Come Prima ».

Pour cela, il fait défiler les cases, intègre les dialogues au fur et à mesure à la manière d’un film, déstructurant l’œuvre originale intelligemment.

En direct, les quatre musiciens de Splendor in the Grass (Raphaël Duvigneau, Philippe Wortemann, Stéphane Jach et Arnaud Rouquier-Perret) jouent des mélodies qui rappellent les atmosphères italiennes. Ils entrecoupent leurs morceaux par des prises de son intelligentes d’extraits de films ou de musiques populaires italiennes.

Pratique

