L’association « Montez le son » reprend une deuxième saison de concerts au Théâtre des Compagnons de la Veillée à Langon, samedi 4 novembre à 19h30 avec les groupes Charlie Fiasco, Brutal Chérie et Kick Drunk.

Charly Fiasco

Fondé en 2005 en banlieue péri-urbaine toulousaine, Charly Fiasco est un orchestre de punk rock chantant dans la langue de Coluche.

Trois albums, des splits, des 45 tours, des tournées européennes, des virées canadiennestrônent avec pudeur sur un curriculumvitae jamais mis à jour.

De l’amateurisme passionné et DIY, sans nul autre véritable objectif que celui de continuer d’exister. C’est au mois de septembre 2005, qu’on décèle les premiers pas de l’obscure personnage répondant au nom de Charly Fiasco. Une démarche chaloupée, une croissance forgée aux kilomètres de bitume avalés, et une envie sans bornes de rencontres, sont les leitmotiv’ communs des créateurs de cet individu du sud de la France.

Janvier 2006, c’est les premières épopées en camion, les premières histoires de tournée, et des concerts partout dans l’hexagone, avec les plus nes gachettes du genre (Uncommenfrommars, Burning Heads, Dirty Fonzy, ISP, Guerilla Poubelle, Justin(e)…).

L’automne de cette même année marque le premier effort discographique, avec la sortie du split cd, en compagnie des Bordelais de Pandit Djadje & his divine guys. Afin de lutter contre les insatiables envies de flirter avec l’asphalte, les Toulousains repartent un maximum sur les routes de France et d’ailleurs se forgeant ainsi une réputation scénique entre grosse fougue et humour douteux, ne laissant jamais l’audience indiférente. S’ensuit alors une grosse centaine de concerts à travers la France mais aussi toute l’Europe, ainsi entre 2007 et 2008, le groupe visite une dizaine de pays partout où c’est possible : Allemagne, République Tchèque, Autriche, Hongrie, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Roumanie, Espagne.

La rentrée 2008 débute avec la sortie du premier album, baptisé “Petits excès de folie ordinaire” sortie en août 2008 chez Guerilla Asso.

En 2009, sort un nouveau split CD avec les Guérilla Poubelle et partent pour une première tournée Québecoise. Leur nouvel album intitulé “Un brin d’essence dans la déroute” sort en mars 2011 chez Guerilla Asso en France et Big Wheel Records au Québec et s’en suivra des tournées un peu partout en France, mais aussi en Europe et au Canada. L’année 2012 est marquée par le départ de Dick à la basse, rapidement remplacé par David Mareau (Wank For Peace). L’année suivante, après avoir traversé l’Europe, en passant entre autres par l’Ukraine, la Serbie, la Roumanie et la Moldavie, ils sortent en mai un split cd avec Maladroit et en juin, un vinyle 6 titres.

Brutal Chérie

Brutal Chérie a été fondé en 2010 à Montréal par Thierry Hivon et Simon Deshaies.

Les deuxmembres évoluaient ensemble depuis 1997 avec la formation Sexhead et c’est lorsqu’ils ont décidé de prendre un virage francophone que le groupe est devenu Brutal Chérie. Le premier spectacle officiellement sous ce pseudonyme a eu lieu le 6 novembre dans le cadre des Coups de Cœur francophones. À la batterie s’est joint par la suite Antoine Legault qu’ils avaient déjà rencontré en 2005 lorsque celui-ci jouait avec le groupe The Mata Haris. Le jeu puissant et l’intensité d’Antoine avaient à cette époque, impressionnés les deux autres musiciens.

Dès le premier «jam », la chimie s’installe entre les 3 musiciens qui deviennent rapidement un trio solide, soudé comme une famille. Guillaume Beauregard du groupe Vulgaires Machins, trippe sur leurs chansons en français et se joint au groupe en tant que membre à temps partiel vu son horaire chargé avec son groupe. C’est au début de l’année 2012 que le groupe entre en studio pour enregistré « Cours ou crève », le premier album de Brutal Chérie. Guillaume a désormais quitté le groupe mais participe aux arrangements musicaux et co-réalise l’album avec Marc-André Beaudet (The Sainte Catherines, Rudy Caya).

C’est par le biais de Guillaume que le groupe rencontre Hugo Mudie qui leur offrira de sortir leur album avec sa maison de disques L’Écurie Musique (Dirty Tricks, Brixton Robbers, Yesterday’s Ring).

Désormais officiellement un trio, Brutal Chérie est le nouveau groupe punk rock francophone à Montréal qui fera tourner les têtes et lever les poings. Derrière les guitares acides et les rythmes destructeurs, son punk mélodique, expéditif et à contre-courant, se dévoile un groupe à l’écriture sincère, sans détours et d’une sincérité poignante.

Kich Drunk

Kich Drunk, punk rock d’Angoulême. Le groupe a bien évolué depuis ses débuts en 2010 et leur appétit de la scène ne cesse de s’agrandir. Et même si certains ont quitté le groupe pour d’autres projets, leur EP ” Maturitude ” sorti en début d’année 2016 est enfin en rodage devant le public, énergique et efficace.

Leur complicité se voit et le plaisir qu’ils prennent à jouer est contagieux. Leurs influences se mélangent entre Justin(e), Ramones, Burning Heads, Fugazi, Bad Religion… Pour résumer : du son, de l’énergie, et une dose d’humour qui ne laissent pas indifférent.





Concert samedi 4 novembre à 19h30, à la salle des Compagnons de la Veillée, 105, cours du 14 Juillet à Langon. Entrée : 8€ en prévente sur le site : montezleson.fr ; 10€ sur place.