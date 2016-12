Lors de cette 13e journée, l’UBB a sombré à Mayol (37-10). La faute en partie à l’exclusion hâtive de Luke Braid, coupable d’avoir marché sur la tête du Géorgien Mamuka Gorgodze. Il pourrait prendre cher même si le deuxième-ligne toulonnais a tenu à prendre sa défense : “C’est le rugby ! Il ne fait pas exprès, ça arrive…”, a-t-il confié à nos confrères de Var Matin. Voici les images :

On a eu aussi le droit à de belles percussions, bien dans les règles. La première de Nonu sur Ducuing. La deuxième de Kitshoff sur Bastareaud.



Kitshoff is in the Bastareaud. Repeat after me. pic.twitter.com/li9wPzbIM2