Langon [VIDEO] Véhicules électriques : l'étape langonnaise de l'Electrique tour

Le Tour Poitou-Charentes Véhicules Electriques s’élargit aux dimensions de la Région Nouvelle Aquitaine et les principaux objectifs de ce rallye sont de promouvoir le véhicule électrique, valoriser les infrastructures de recharge installées et en cours de déploiement.

Trois bornes

Pour cette édition 2016, la trentaine de véhicules électriques, dont des prototypes, reliait les trois anciennes capitales régionales pour bien affirmer la nouvelle identité de la Région, soit un parcours Poitiers – Limoges – Bordeaux.

200 km par jour par jour étaient effectués et Langon fut la dernière étape ce vendredi 23 septembre avant l’arrivée au conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine. Cet événement est l’occasion de rappeler que la ville de Langon propose, depuis la rentrée, trois bonnes de recharge pour véhicules électriques, chacune avec deux prises et qu’elles sont désormais opérationnelles aux allées Jean-Jaurès, place Kennedy et place du Foirail.

L’occasion de s’arrêter aux bornes de recharge situées allées Jean-Jaurès.