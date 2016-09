Langon [VIDEO] Une Marseillaise a cappella pour la première sortie du sous-préfet

Eric Suzanne a pris officiellement ses fonctions de sous-préfet de Langon ce lundi 5 septembre. Pour témoigner de sa volonté d’être “à la disposition” de son nouveau territoire d’affectation et de ses élus, le successeur de Frédéric Carre a signé une première sortie officielle sous la forme d’un dépôt de gerbe au monument aux morts, en présence du député Gilles Savary, de la vice-présidente du conseil départemental Isabelle Dexpert, du maire de Langon Philippe Plagnol, entre autres élus, et des représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et des anciens combattants.

La cérémonie a été conclue par une marseillaise entonnée a cappella par l’assistance.

La Marseillaise à l’issue de la cérémonie

Eric Suzanne a ensuite reçu les personnes présentes dans les jardins de la résidence de la sous-préfecture. Il a exprime son plaisir à rejoindre le Sud-Gironde et sa vocation “à accompagner les projets” pour la dynamique du territoire. Il s’est engagé à rencontrer les maires des 197 communes de l’arrondissement.

Pour plus d’informations, lire notre article dans Le Républicain du 8 septembre.