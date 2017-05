C’est un nouveau plateau de trois groupes rock, Les Idiots, Mark Apeuprêt vs Lorenzo… file et Bob’s Not Dead que présente l’association langonnaise Montez le son le 3 juin prochain à Langon.

Mark et Lorenzo c’est de la chanson punk et de l’humour de Langon. Les Idiots sont d’Albi avec Guillaume à la grosse voix et Mika à la guitare. C’est de la chanson française acoustique.

Façon Brassens

Enfin Bob’s Not Dead qui chante la vie et le rock – façon Renaud et Brassens – avec sa boîte à rythme baptisée « Paulette », sa guitare.

En 2013, il sort un premier album studio « Rock’n roll Vespa », en 2015 un maxi 45 T vinyle et en 2016 son deuxième album « J’y pense » par le biais du crowfunding.

Concert samedi 3 juin à 19h30 à la salle des Compagnons de la Veillée à Langon. Tarifs : 9€ en prévente sur le site : montezleson.fr ; 12€ sur place. Buvette et restauration rapide.