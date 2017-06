Le duo bordelais Taïnos, la jeune garde du reggaeton, se produira ce samedi 17 juin à partir de 19h à la Fête de la musique de Podensac.

Ce duo formé depuis plus de 10 ans pratique soca, dancehall et reggateon chantés dans un « Frannol » très spécifique par Julio et Alejandro.

La sonorisation sera assurée par Sono Live, et d’autres chanteurs seront aussi de la fête : Micky Uno, Orijinal Fox, Kissmi et DJ Butch.

Restauration sur place, hôtesse RFB, distribution de cadeaux.

Fête de la musique, samedi 17 juin à partir de 19h, sous la Halle de Podensac. Gratuit.