Lauréat « Mim’off 2014 » au festival des arts du mime et du geste Mimos de Périgueux et Prix du Groupe geste(s) en 2014, la Compagnie Les Güms ouvrira le vendredi 15 septembre à 20h30 la nouvelle saison culturelle des Carmes à Langon avec « Stoîk ».

Ce premier spectacle burlesque est gratuit et pour toute la famille (mieux vaut vite réserver sa place).

Il est également accessible aux sourds et malentendants.

Sur scène, Monsieur et Madame tout le monde s’ennuient.

Il est grand, dégingandé et molasson et veut bien faire. Elle est petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse… Le spectacle « Stoïk » mêle le cirque, le jeu clownesque et la musique.

Vendredi 15 septembre à 20h30 aux Carmes à Langon. Gratuit, sur réservation ; en août à l’office de tourisme ; au 05.56.63.14.45 ou sur le site : lescarmes.fr