Marmande [VIDÉO] Speedway: Dimitri Bergé victime d'un accident en Pologne

Dossard n°1 sur la piste de Gdansk (Pologne), Dimitri Bergé loupe d’un rien le podium final du championnat du Monde. Hélas, un pilote polonais s’est mis en travers de son chemin… La disqualification de Krystian Pieszcek pèse peu à côté de la déception causée par la chute. Le pilote français était en tête de sa demi-finale lorsque cet accident s’est produit. “Le rêve s’est brisé. Il m’a coupé l’élan, j’étais bien parti pour aller en finale”, estime à juste titre Dimitri Bergé. Sans la perte de ces 2 points, il serait revenu à hauteur des Robert Lambert (GB) et Jack Holder (Aus), classés troisièmes sur le podium…

Sans présumer de la suite, un point (équivalent à une 3e place) aurait suffi par exemple pour faire mieux qu’eux…

Fracture du poignet: saison terminée

Champion d’Europe à Lamothe-Landerron, le pilote du Moto Club Réolais a eu le courage de finir sa course, dans la douleur. “Mon poignet gauche me faisait trop souffrir.” Et pour cause, après examen à l’hôpital, le diagnostic a révélé une fracture du cubitus. Pour lui, la saison s’arrête en Pologne, à ces championnats du Monde U21. On peut comprendre son amertume. “Malgré toute cette déception, je sais maintenant de quoi je suis capable. J’ai prouvé que je pouvais évoluer et être performant à ce niveau de compétition.”

Très sportif, le Français a félicité l’Australien Max Fricke pour son titre mondial, “amplement mérité.” En raison de cette blessure, il est dans l’incapacité d’honorer les derniers matches de la saison de la First Premier League en Angleterre.

“Je m’excuse auprès de mon club Sheffield Tigers. C’est promis, je reviendrai encore plus fort la saison prochaine.”

Son palmarès s’est copieusement garni en 2016, avec ses deux succès en Grands Prix (Eenrum et Morizès) et une 5e place aux championnats du Monde de long-track, puis en speedway, le titre européen et une 5e place aux championnats du Monde U21.

Franchement, on ne peut que s’incliner devant le talent, le brio du jeune français.

Classement final du championnat du Monde:

1. Max Fricke (Aus) 46 points ; 2. Krystian Pieszcek (Pol) 40 pts ; 3. Robert Lambert (GB) et Jack Holder (Aus) 37 pts ; 5. Dimitri Bergé (F) et Patrick Hansen (DK) 35 pts…