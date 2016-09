Bordeaux [VIDEO] Spectacle : les Schtroumpfs montent sur scène

Vous les avez adoré en BD, dessins animés et au Cinéma : ils ont conquis la planète entière et arrivent enfin en France avec un spectacle musical pour toute la famille.

Grand Schtroumpf, Schtroumpf maladroit, la belle Schtroumpfette et tous leurs amis, sans oublier l’odieux Gargamel, vous donne rendez-vous le dimanche 12 février 2017 à 17h30 à la Patinoire Meriadeck à Bordeaux.

De quoi amuser les petits comme les grands.

Des chorégraphies schtroumpfantes

Au programme: des chansons entraînantes, des chorégraphies schtroumpfantes et des moments interactifs inoubliables avec le public grâce au talent de nos comédiens sur scène.

Dan Menasche (La Belle et la Bête, Dirty Dancing…) interprétera le rôle du méchant Gargamel.

Magali Bonfils (Voca People, Rendez-vous…) interprétera une Dame Nature haute en couleurs et en voix.

Les Schtroumpfs réussiront-ils à déjouer les plans de l’affreux sorcier Gargamel ? Pour le savoir, venez Schtroumpfez !

Tarifs: enfant de 22 à 42€ ; adulte de 25 à 45€.

Réservations : Box Office, 24 galerie bordelaise, 05.56.48.26.26, box.fr et points de vente habituels.