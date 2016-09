Langon [VIDEO] Restaurant : première soirée portugaise aux «Saveurs du Grill»

Maria Fontes, aux fourneaux du restaurant portugais « Saveurs du Grill », route de Bazas (à côté de « La Croquetterie ») et Christophe au service, proposent le samedi 8 octobre une grande soirée musicale avec à 21h un repas fejoada ou « cozido a portuguesa » : « C‘est un plat type pot-au-feu avec de la saucisse et plusieurs viandes » nous explique le chef.

À 21h, le « Duo Maravilhas » de Pau et à 23h, spectacle avec le chanteur portugais Luis Manuel et ses danseuses (40€ la soirée, repas + spectacle).

Maria Fontes est originaire de l’île de Madère.

Elle a été durant 20 ans propriétaire d’un restaurant à Paris. « Mon intention était de partir de Paris et de m‘installer ici. Je suis arrivée quand le précédent restaurant a fermé. Vous avez deux minutes ? Je vais voir la morue… »

La « Morue du chef »

Elle part en cuisine surveiller sa « Morue du chef » : un pavé de morue au four, préalablement pané, avec poivrons et oignons.

« Tout est fait maison ici, rien n‘est surgelé ». Elle propose chaque jour un menu à 12,90€. On peut déguster aussi son poulet façon portugaise, calamars, gambas, sardines, un sauté de porc avec des fruits de mer, un steak à la portugaise (« Betoke »), le cochon de lait (à réserver une semaine à l’avance), le chevreau de lait.

J’ai commencé à cuisiner à 8 ans

« En hiver, je ferai des soupes et le cassoulet portugais : la fejoada. » Côté desserts, on retrouve le célèbre Pasteis de Natas (petit flan portugais), un pudding portugais, un Molotov (blanc d’oeufs montés en neige caramélisés)…

« J‘ai commencé à cuisiner à 8 ans », raconte Maria Fontes. « Quand je me suis mariée, j‘ai fait des plats pour mon mari et je continue à faire des petits plats ! J‘ai un paquet de livres de cuisine à la maison. J‘y ai pris goût. Mes amis m’ont poussée à ouvrir mon restaurant. Ici, c‘est mon bébé. »

Plats à emporter

Le chef propose également ses plats à emporter « comme un drive ! », des plats traiteurs pour les mariages et baptêmes. Christophe au bar a inventé un cocktail maison : le Spleen P, « qui évoque la mélancolie portugaise. Il est à base de porto blanc ».

Contact : «Saveurs du Grill» au 05.24.22.09.41. Facebook : saveurs du grill