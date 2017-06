Ils créent des courts-métrages à la manière de la série « Kaamelott » et baptise leur série web sur les réseaux sociaux : « Olympe Project ».

Avant même d’être des membres fondateurs d’une série web, l’équipe du projet regroupe des copains. Venant tous d’horizons différents, le goût pour le milieu artistique les rassemble et les rend indissociables.

L’histoire des Dieux de l’Olympe

L’histoire des « Dieux de l’Olympe au XXIe siècle » était qu’une vaste idée de soirée entre amis et qui ne devait pas à ce moment-là, aboutir comme projet sérieux. Mais l’idée est restée plus sérieuse que jamais ; certains membres tels que Mathieu Fouquet, Marie Morin, Rémi Baronne, Guerin Delmer, Laetitia Billard et Lucie Maintenat ont travaillé dessus depuis quatre ans et publient, depuis un an, des vidéos sur YouTube.

Une équipe de 15 personnes

C’est une équipe de 15 personnes qui n’a aucune expérience dans le milieu du cinéma et qui, au fil du temps, cherche à s’expérimenter et à apprendre les techniques de l’audiovisuel sur les tournages.

Par le biais d’un projet participatif, l’équipe d’Olympe Project a pu récolter des fonds d’un montant de 5.400€ pour appuyer leurs démarches et pouvoir aboutir à la mise en ligne des vidéos de la première saison.

Le prochain objectif est de pouvoir financer la deuxième saison et s’ouvrir sur des futurs projets pour pouvoir atteindre un plus large public.

Une page Facebook est disponible au nom d’Olympe Project ainsi qu’une chaîne de vidéos YouTube.

Margot Delpech